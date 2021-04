TV-Star und Schauspieler Willi Herren ist tot. Er starb am Dienstag 45-jährig in Köln.

Köln (vs). Wie mehrere Medien unter Berufung der Kölner Polizei berichten, starb der ehemalige "Lindenstraße"-Star am Dienstag in Köln im Alter von 45 Jahren. Herrens Manager bestätigte ebenfalls seinen Tod.

Laut "Bild" soll "Überdodis" Schuld an Herrens Tod sein

Wie die "Bild" berichtet, sollen Drogen im Zusammenhang mit Herrens Tod stehen. Die Rede ist von einer "Überdosis".

Der beliebte TV-Entertainer war in etlichen Reality-Formaten zu sehen. So unter anderem im RTL-"Dschungelcamp" und dem "Sommerhaus der Stars". Doch Herren hatte auch jahrelang mit seiner Alkoholsucht zu kämpfen.

Im März hatten Willi Herren und seine Frau Jasmin ihre Trennung bekannt gegeben. Der Schauspieler hinterlässt zwei Kinder.