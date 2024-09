„Sie haben mich gerufen. Was kann ich für Sie tun?“: Wem die Finanzen über den Kopf wuchsen, der fand bei Peter Zwegat Rat. Seine RTL-Sendung „Raus aus den Schulden“ machte ihn bekannt.

Köln - Der TV-Schuldnerberater Peter Zwegat ist tot. Das teilte sein früherer Sender RTL der Deutschen Presse-Agentur in Köln mit. Zwegat sei bereits Anfang August plötzlich und unerwartet im Alter von 74 Jahren gestorben, so RTL am Montag. Die Beisetzung habe im engsten Kreis stattgefunden.

Zwegat war vor allem durch die RTL-Sendung „Raus aus den Schulden“ sehr bekanntgeworden, die 2007 erstmals ausgestrahlt wurde. Darin griff er Menschen unter die Arme, denen die Finanzlage über den Kopf gewachsen war. Der ausgebildete Verwaltungsbeamte und Sozialpädagoge war dafür bekannt, dass er sich mit Herzblut für seine Klienten einsetzte - notfalls aber auch mal harte Worte fand, wenn es nötig war.

Mit Engagement und Herzenswärme zahlreichen Menschen geholfen

Vielen überschuldeten Familien oder Einzelpersonen konnte Zwegat auf diese Weise helfen. Mitunter beriet Zwegat für RTL auch Prominente mit Finanzproblemen - zum Beispiel Nadja „Naddel“ Abd el Farrag. Bis 2019 gab es Ausgaben von „Raus aus den Schulden“ mit dem bekannten Berliner Schuldnerberater.

Zwegat habe in fast 140 Folgen von „Raus aus den Schulden“ und einigen Specials, die noch folgten, sein „umfangreiches Wissen und seine unvergleichliche Expertise“ in die Wohnzimmer zahlreicher Zuschauerinnen und Zuschauer gebracht, erklärte RTL. „Peter Zwegat hat mit seinem außergewöhnlichen Engagement und seiner Herzenswärme zahlreichen Menschen geholfen, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen“, würdigte RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner.

RTL ändert Programm

Der Sender kündigte an, im Gedenken an den Schuldnerberater auch das Programm zu ändern und ausgewählte Folgen von „Raus aus den Schulden“ zu zeigen (Montagabend ab 20.15 Uhr bei RTLup und Samstag ab 14.00 Uhr bei RTL).