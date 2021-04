TV-Star Saskia Atzerodt macht ihr Sternenkind öffentlich

Augsburg. Bewegende Wörter erhielten die Fans von Saskia Atzerodt am vergangenen Wochenende. Die 29-jährige Augsburgerin verkündete auf ihrem Instagram-Account, dass sie eine Stillgeburt erlitten hat. Die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin teilte ein schwarz-weißes Bild von sich mit aufsteigenden Sternen in Richtung Himmel und bewegte ihre Fangemeinde mit traurigen Wörtern. "In wenigen Tagen wärst du auf die Welt gekommen. Du hättest mich angeschaut und gelächelt. Du hättest mich mit Glück erfüllt", schreibt das junge Model in ihren emotionalen Post.

"Dein Herzschlag hat mir Gänsehaut verpasst, es war ein unbeschreibliches Gefühl - doch leider war dein Herz nicht stark genug. [...] Ich werde immer deine Mama sein... ich liebe dich" – mit diesem Satz endet der traurige Brief an ihr Sternenkind. Ein zweites Foto in diesem Post zeigt ein eingerahmtes Ultraschall-Bild, dazu zwei positive Schwangerschaftstests und einen Engel.

Saskia Atzerodt möchte ein Tabuthema ansprechen

Diese Nachricht kommt überraschend für ihre Fans, da Atzerodt ihren Followern bislang nicht verraten hatte, dass sie überhaupt schwanger gewesen ist. Das ehemalige Playmate erklärt auch den Grund, weshalb sie ihre traurige Botschaft mit der Öffentlichkeit teilt: "Einige Fragen sich sicher, warum ich das jetzt erzähle. Ich möchte, dass nicht nur über die schönen Dinge gesprochen wird, sondern auch über Dinge, die leider tagtäglich passieren... vielleicht kann ich es dann besser verarbeiten".

Unterstützung bekommt die Influencerin von ihren rund 64.000 Instagram-Followern: "Es ist vollkommen richtig, über alles zu reden. Und vor allem mit anderen Menschen. Falls Du mal jemanden zum Quatschen brauchst, kannst Du immer auf mich zählen", bestärkt sie ein Follower. Manch eine Userin hat den Verlust eines Kindes sogar auch schon selbst erleiden müssen: "Ich fühle so sehr mit Dir. Auch ich habe diese schlimme Erfahrung machen müssen", kommentiert eine Instagram-Userin.