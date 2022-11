US-Rapper Takeoff in Houston erschossen

Der bekannte US-Rapper Takeoff wurde erschossen. Tatort soll ein Bowlingcenter in Houston gewesen sein. Takeoff war Mitglied des Trios „Migos“, dem 2013 mit dem Hit „Versace“ der große Durchbruch gelang. Der Rapper wurde 28 Jahre alt.

Halle (Saale)/DUR/acs - Der US-Rapper Takeoff ist laut Medienberichten erschossen worden. In der Nacht zu Dienstag soll der 28-Jährige in einem Bowlingclub in Houston, Texas niedergeschossen worden sein, bestätigte ein Repräsentant der Nachrichtenagentur AP. Zuvor hatte das Promiportal "TMZ" berichtet.

Rapper Takeoff erschossen

Takeoff war Mitglied des Rap-Trios „Migos“. Er soll am Montagabend mit seinem Rap-Kollegen Quavo in einem Bowlingcenter unterwegs gewesen sein, als ein Streit ausgebrochen sei. Das berichtet „TMZ“. Daraufhin habe jemand das Feuer eröffnet. Der Vorfall soll sich gegen 2:30 Uhr (Ortszeit) ereignet haben.

Von der Polizei von Houston gibt es bisher noch keine klaren Aussagen zur Identität des Opfers. Sie bestätigte zwar, dass in der Nacht ein Mensch erschossen worden sei, machte zunächst aber keine Angaben zur Identität des Opfers. Es wären zwei Verletzte mit Autos in Krankenhäuser gebracht worden.

Mitglied des Rap-Trios „Migos“ erschossen

Das Rap-Trio „Migos“ bestand aus den drei Musik-Kollegen Takeoff, Quavo und Offset. 2013 gelang ihnen mit dem Song „Versace“ der große Durchbruch. 2016 landete „Migos“ mit dem Lied „Bad and Boujee“ ihren ersten Nummer-1-Hit.