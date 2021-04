Verlorener Kampf gegen Lebererkrankung: NFL-Star Geno Hayes mit 33 verstorben

Football-Fans trauern: Geno Hayes, ein ehemaliger NFL-Linebacker, ist an den Folgen einer Lebererkrankung gestorben.

Valdosta/Georgia. Der NFL-Star Geno Hayes verstarb am Montagabend an den Folgen einer chronischen Lebererkrankung, wie US-Medien berichten. Zwei Jahre lang kämpfte der Vater von zwei Kindern gegen die Erkrankung. Der ehemalige Florida State und NFL Linebacker wurde nur 33 Jahre alt.

Letztes Jahr ist Hayes über zwanzig Mal ins Krankenhaus eingeliefert worden, bis man ihn auf die Warteliste für eine Lebertransplantation setzte, erzählte der Sportstar im März noch gegenüber dem Sportkanal ESPN. Als sich der Gesundheitszustand des ehemaligen NFL-Linebackers in den letzten Wochen zu verschlechtern begann, zog er sich zurück und wurde von seinen Eltern in Georgia gepflegt, wo er laut TMZ starb.

Die Sportwelt trauert um Geno Hayes

"Wir sind zutiefst betrübt, vom Tod von Geno Hayes zu erfahren", sagten die Tampa Bay Buccaneers am Dienstag in einer Erklärung. Hayes spielte von 2008 bis 2011 für das American-Football-Team. Seine Karriere endete bei den "Jacksonville Jaguars" nach der diagnostizierten Lebererkrankung. Robert Saleh, Trainer der "New York Jets", trainierte 2014 die Linebacker der Jaguars und arbeitete mit Hayes zusammen.

"Als ich die Gelegenheit hatte, Zeit mit ihm zu verbringen, sah ich Genos Leidenschaft und Liebe nicht nur für Football, sondern für das Leben selbst", sagte Saleh in einer Erklärung. In der siebenjährigen NFL Karriere von Geno Hayes gelangen ihm 401 Tackles, 10 Sacks, sechs Fumbles, sechs Interceptions und zwei Defensive-Touchdowns. Dabei kam er auf 101 Einsätze und 70 Starts.