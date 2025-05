Schauspielerin Vicky Krieps findet das Thema Schuld überbewertet. Sie selbst will nicht von Schuldgefühlen geplagt werden.

Berlin - Schauspielerin Vicky Krieps hat mit Schuldgefühlen wenig zu tun. „Ich fühle mich nie schuldig“, sagte die 41-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. „Ich finde, Schuld wird überbewertet“, meint die deutsch-luxemburgische Darstellerin („Ingeborg Bachmann – Reise in die Wüste“). Statt sich von Schuldgefühlen plagen zu lassen, könne man ganz anderes tun: „Ich finde man sollte lieber nach draußen gehen und einen Fremden ansprechen, anstatt seine Zeit mit Schuld zu verbringen.“

Krieps bildet derzeit mit dem wiedergewählten Präsidenten Florian Gallenberger die Spitze der Deutschen Filmakademie. Die Schauspielerin, die international viel unterwegs ist, ist der Meinung, dass Deutschland viel von anderen Filmländern lernen könnte. „Vor allem über Selbstbewusstsein.“ Es gehe darum, „sich also darüber „bewusst“ zu werden, was deutsches Kino ist, was es ausmacht, wer es prägt, und wie man es stärker und bewusster werden lassen kann.“