Die Kering-Stiftung setzt gegen Gewalt an Frauen ein. In New York lud sie nun wieder zu einem Dinner, bei dem Geld für Initiativen gesammelt wurde. Viele prominente Gäste waren dabei.

Viele Stars aus Film, Musik und Mode nahmen an dem Wohltätigkeitsevent in New York teil.

New York - Viele prominente Gäste aus Film, Musik und Mode haben am dritten Wohltätigkeitsdinner der Kering Foundation in New York teilgenommen. Auf dem roten Teppich zeigten sich am Montag (Ortszeit) unter anderem Sängerin Katy Perry und Schauspieler Orlando Bloom, Model Linda Evangelista, Designerin Donatella Versace sowie die Schauspielerinnen Dakota Johnson und Naomi Watts.

Versace und Watts zählten neben Stars wie Salma Hayek Pinault, Camila Alves McConaughey, Matthew McConaughey, Priyanka Chopra Jonas und Kim Kardashian zu den Ausrichtern des Events, wie es in einer Story der Stiftung auf Instagram hieß.

Die Kering Foundation setzt sich gegen Gewalt an Frauen ein. Mit dem jährlich stattfindenden „Caring for Women Dinner“ wird Geld für Initiativen gesammelt. Im vergangenen Jahr kamen nach Angaben der Stiftung 3 Millionen Dollar (2,7 Millionen Euro) zusammen.