Berlin. - Der Berliner Fitness-Influencer, Bodybuilder und Schauspieler Vittorio „Vito“ Pirbazari ist, wie über die Instagram-Seite des Kinofilms „Haps – Crime Doesn‘t Pay“ vermeldet wurde, mit nur 44 Jahren gestorben.

Trauer um Influencer und Bodybuilder Vittorio „Vito“ Pirbazari

"Das gesamte HAPS-Team trauert zutiefst um Vittorio Pirbazari. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie. Wir werden dich in liebevoller Erinnerung behalten – danke für deine Wärme, deine kreative Seele und dafür, dass du ein Teil unserer Reise warst. R.I.P.", äußert die Filmcrew ihre Trauer.

Die Welt berichtet, dass Pirbazari Teil der Youtube-Crew „Hardgainer“ war, die vor einigen Jahren in der Fitness-Szene sehr beliebt und anerkannt waren. Zudem spielte er in der Netflix-Serie „Dogs of Berlin“ mit. Er lebte in Berlin und hinterlässt einen Sohn.

Said Ibrahim äußert sich zum Tod von Vittorio „Vito“ Pirbazari

Said Ibrahim, Regisseur und Freund Pirbazaris, äußert sich in einem Instagram-Reel zu den Umständen des Todes. Demnach erlitt Pirbazari, so wie Ibrahim mitbekommen habe, während einer Trainingseinheit auf dem Laufband in einem Fitness-Studio einen Herzinfarkt.

Ibrahim sagte: „Es geht einfach vorbei, von jetzt auf gleich. Man weiß nie, wann es so weit ist.“