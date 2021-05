Wahnsinn! So stark hat sich Frauenschwarm Pete Doherty verändert

Der Sänger Pete Doherty hat sich in den vergangenen Jahren offenbar stark verändert. So sieht er heute aus.

London - Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Das war das Leben des Sängers Pete Doherty- zumindest in seinen Zwanzigern. Der Frontmann der Band Babyshambles ist immer wieder durch seine Eskapaden aufgefallen. Inbesondere den Drogen war der Sänger zugetan.

Für Drogenpartys mit seinen Ex-Freundinnen Amy Winehouse und Kate Moss war Doherty berühmt. Doch nun scheint dieser Lebensstil völlig vergessen. Der 42-Jährige überrascht seine Fans auf Instagram mit einem völlig neuen Äußeren.

Pete Doherty rechts hat sich stark verändert. Screenshot: https://www.instagram.com/peterdohertyofficial/

Pausbacken, Bart und eine deutlich gesündere Gesichtsfarbe. Pete Doherty ist kaum wiederzuerkennen. Nur die abstehenden Haare erinnern an seinen Look von damals. Der 42-Jährige wirkt vollkommen verändert und gesünder.

Bei seinen Fans kommt das Lebenszeichen bisher gut an: "You look so healthy" (dt. Du siehst so gesund aus) heißt es unter dem Schnappschuss.