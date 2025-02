Die preisgekrönte Serie „The White Lotus“ ist wieder da - diesmal spielt sie in Thailand und der deutsche Schauspieler Christian Friedel ist dabei. Arnie-Sohn Patrick Schwarzenegger zieht blank.

Christian Friedel hat in der dritten Staffel von „The White Lotus“ eine Nebenrolle.

Berlin - Das Prinzip von „The White Lotus“ ist schnell erklärt. Reiche reisen zum Luxusurlaub in der titelgebenden fiktiven Hotelkette auf eine Insel, jeder bringt ein Geheimnis oder ein (vermeintliches) Problem mit - und es gibt einen mysteriösen Todesfall. Die ersten beiden Staffeln der bissigen Satire über Wohlstandsverwahrloste haben insgesamt 15 Emmys gewonnen.

Nun ist die dritte Staffel der Erfolgsserie von Mike White bei Sky und dem Streamingdienst Wow zu sehen (jeweils montags eine der acht neuen Folgen).

Nach Hawaii und Sizilien spielt sich das Geschehen nun in Thailand ab - gedreht wurde etwa auf der Insel Koh Samui. Und auch diesmal geht das Prinzip der Anthologieserie (jede Staffel hat eine in sich abgeschlossene Geschichte) auf.

Zum internationalen „White Lotus“-Cast gehört diesmal der deutsche Schauspieler Christian Friedel („The Zone of Interest“, „Babylon Berlin“, „Das weiße Band – Eine deutsche Kindergeschichte“).

Friedel verkörpert den Hoteldirektor Fabian, der es der schillernden Resortbesitzerin stets recht machen will. Die Serie habe er vorher nicht gekannt, sie dann geschaut und sei sofort begeistert gewesen, sagte der 45-Jährige, der in Dresden wohnt, der Deutschen Presse-Agentur.

Schwarzenegger von Nacktszene des Sohnes nicht beeindruckt

Neben Friedel gehören Jason Isaacs („Harry Potter“), „Sex Education“-Star Aimee Lou Wood, Walton Goggins („Django Unchained“), Blackpink-Sängerin Lalisa Manobal und Schwarzenegger-Sohn Patrick zur Besetzung. Letzterer spielt den sexbesessenen Saxon - und lässt in einer Szene die Hüllen fallen.

Sein Vater, Hollywoodstar Arnold Schwarzenegger, reagierte locker darauf. „Ich könnte behaupten, ich sei überrascht, dass er eine Nacktszene hat, aber was soll ich sagen - der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.“ Schwarzenegger war etwa im Actionfilm „Terminator“ (1984) selbst vollkommen nackt zu sehen.

In der neuen Staffel gibt es ein Wiedersehen mit einer alten Bekannten aus Staffel eins. Die gutmütige Spa-Managerin Belinda (Natasha Rothwell) zeigt sich im thailändischen Resort dieses Mal von einer privaten Seite. In der ersten Staffel wurde sie von der zum Kult gewordenen, schwer labilen Tanya McQuoid (Jennifer Coolidge) mit Liebe überschüttet und dann fallengelassen.

Auf McQuoid müssen Fans diesmal verzichten. Auch die einprägsame Titelmelodie im Intro klingt jetzt anders. Ansonsten bleibt sich Serienschöpfer White treu: Wie immer zeigt sich im Prolog, dass es ein Todesopfer gibt. Dann wird die Zeit um eine Woche zurückgespult.

Spiritualität und handyfreie Zonen

Im Resort selbst dreht sich vieles um Spiritualität und Entschleunigung - nicht immer zur Freude der Gäste. Vor allem der gestresste Geschäftsmann Timothy Ratliff (Isaacs), der mit seiner Frau und seinen drei Kindern Urlaub macht, stört sich an handyfreien Zonen am Pool und beim Essen. Das birgt einiges an Konfliktpotenzial.

Sein lüsterner Sohn Saxon (Schwarzenegger) dagegen versucht, seine Muskeln mit Protein-Shakes aufzupumpen und Frauen zu beeindrucken. Ein langjähriges Freundinnen-Trio will seine Reunion feiern.

Und Frohnatur Chelsea (Wood) drängt ihren deutlich älteren und reizbaren Partner Rick (Goggins) zu einer Art Therapiesitzung. Er scheint etwas zu verbergen. Immer wieder werden Bilder der atemberaubenden Natur, traumhafter Strände und der dekadenten Pools gegengeschnitten.

Cast hat eigene „White Lotus“-WhatsApp-Gruppe

Für ihn sei der Dreh eine „komische Mischung aus Urlaub und Arbeit“ gewesen, sagte Friedel. Der Cast habe als Ritual immer gemeinsam den Sonnenuntergang zelebriert. An einem Abend hätten sie gemeinsam Karaoke gesungen. „Wir sind schon wie eine "White Lotus"-Familie“, sagte er.

Es gebe auch eine „White Lotus“-WhatsApp-Gruppe, in der sich die Schauspieler updaten. „Ich glaube, mit einigen würde ich auch gerne noch mal in den Urlaub fahren.“

Ab diesem Montag gibt es jede Woche eine neue Folge. Klar ist schon: Es wird eine vierte „White Lotus“-Staffel gedreht. Cast und Ort sind aber noch unklar.