Cape Coral (eb). Es wird nicht ruhig im Laura Müller. Seit längerer Zeit hat sich die Influencerin nicht mehr um ihren Instagram-Account gekümmert. Nun folgte kürzlich ein Update. Vielleicht auch aus Langeweile?

Nachdem ihr Ehemann, Schlagersänger Michael Wendler, sich im Internet mit kruden Verschwörungstheorien beschäftigt und wohl auf einem großen Schuldenberg sitzt, ist es sicherlich für die junge Frau nicht einfach, weiterhin in Amerika Fuß zu fassen.

Ex-Manager plaudert Geheimnis aus

Im "OK-Magazin"-Podcast meint der Ex-Manager vom Wendler, Markus Krampe,dass die beiden kaum Freunde haben. "Es gibt kein Umfeld, keine Familie, keine Freunde. Die machen alles zusammen, die gehen zusammen essen, die fahren zusammen Boot, die fahren zusammen Motorrad, die gehen spazieren“, so Krampe im Podcast „Fresh oder Trash“.

Laut der Webseite "Klatsch und Tratsch" habe Laura Müllers Ehemann generell schon kaum Freunde. Wenn überhaupt Geschäftsbekanntschaften, die im Nachhinein keine Freunde mehr seien würden. Scheint also so, als wenn auch Laura Müller kein einfaches Leben in Florida zurzeit erleben muss.