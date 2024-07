US-Rapper Wiz Khalifa spielte am Wochenende in Rumänien. Auf der Bühne soll er sich einen Joint angezündet haben und wurde dafür festgenommen.

US-Rapper Wiz Khalifa wurde nach einem Konzert in Rumänien festgenommen. (Archivbild)

Berlin - US-Rapper Wiz Khalifa ist eigenen Angaben zufolge nach einem Konzert in Rumänien vorübergehend festgenommen worden - offenkundig auch, weil er auf der Bühne einen Joint rauchte. „Sie waren sehr respektvoll und haben mich gehen lassen. Ich werde bald wiederkommen. Aber das nächste Mal ohne einen großen Joint“, schrieb der 36-Jährige in einem Post auf X. „Die Show gestern Abend war fantastisch. Ich wollte dem Land Rumänien gegenüber nicht respektlos sein“, schrieb Khalifa weiter. Der Rapper trat Berichten zufolge am Samstag bei einem Festival auf.

Auch mehrere Medien berichteten, der Musiker sei vorübergehend festgenommen worden. In sozialen Medien kursierten Videos, die Khalifa rauchend auf der Bühne zeigten und wie er abgeführt wurde.

Die Direktion zur Aufklärung von organisierter Kriminalität und Terrorismus des Landes teilte mit, dass gegen einen US-Bürger wegen des unerlaubten Besitzes von Risikodrogen ermittelt werde. Es sei nachgewiesen worden, dass der Beschuldigte während eines Konzerts im Rahmen eines Musikfestivals im Ferienort Costinești mehr als 18 Gramm Cannabis besessen und eine weitere Menge Cannabis in Form einer selbstgedrehten Zigarette auf der Bühne konsumiert habe.