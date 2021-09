Sänger schläft seit zwei Monaten im Hotel Wohnen Amira und Oliver Pocher in Pietro Lombardis brandneuer Luxusvilla?

Pietro Lombardi hat sich auf Instagram zurückgemeldet und erklärt, warum er sich für drei Monate aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat. Außerdem hat er offenbart, dass er seit zwei Monaten in einem Hotel wohnt. Seine neue Luxusvilla stellte er einer Familie in Not zur Verfügung. Dabei soll es sich um die Pochers handeln.