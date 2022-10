Wolfgang Lippert: Kopf obenhalten ist das Wichtigste

Der Sänger, Moderator und Entertainer Wolfgang Lippert will Menschen mit seiner Arbeit von aktuellen Probleme ablenken.

Leipzig - Denkt Moderator und Sänger Wolfgang Lippert an seine Mutter, erscheinen ihm Probleme und Ängste nicht mehr so groß.

„Meine Mama ist 101 Jahre alt geworden. Wenn ich mir überlege, welche Dinge sie in ihrem Leben zu bewältigen hatte, dann scheinen mir unsere Probleme überschaubar“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur am Freitag vor der Verleihung der Goldenen Henne in Leipzig.

Den Kopf oben behalten und klar bleiben sei in der jetzigen politischen Lage, in der viele Menschen unglaublich viele Ängste hätten, das Allerwichtigste. Dabei seien auch Erholungspausen wichtig, sagte der 70-Jährige: „Und dafür sind wir Unterhaltungsmenschen da.“