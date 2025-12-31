Die weltpolitische Lage war schon mal besser als zum Jahreswechsel 2025/26. BAP-Sänger Wolfgang Niedecken will sich davon aber nicht unterkriegen lassen - aus einem ganz bestimmten Grund.

Köln - Wolfgang Niedecken (74) bleibt trotz der angespannten politischen Weltlage Zweckoptimist. „Ich muss mir nur meine Kinder und Enkel anschauen, dann zwinge ich mich dazu, Optimist zu sein“, sagte der BAP-Sänger der Deutschen Presse-Agentur in Köln. „Denn wie soll ich ihnen sonst in die Augen sehen? Diese Verpflichtung spüre ich schon. Ich habe mein Bestes zu geben, damit es irgendwie weitergeht.“

Wer Kinder und Enkel habe, könne nicht einfach mit den Schultern zucken und sagen: „Das wird nichts mehr.“ Viele in seinem Alter hätten nach seiner Beobachtung allerdings resigniert. „Wir leben halt in einer Zeit, in der skrupellose Populisten an die Macht drängen oder an der Macht bleiben wollen.“

Der Kölsch-Rocker wird am 30. März 75 Jahre alt. Mit seiner Band BAP, die 2026 50 Jahre alt wird, geht er ab November auf Tournee - Titel: „Zielgerade.“