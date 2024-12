Köln - Dennis und Benjamin („Benni“) Wolter (34) gehörten jahrelang zu den erfolgreichsten YouTubern Deutschlands. Mit ihrer Web-Show „World Wide Wohnzimmer“ erreichten sie seit 2015 ein großes, vorwiegend junges Publikum. Nach einer Neuausrichtung kommt eine der beliebtesten Rubriken, „Erkennst du den Song?“ am 11. Dezember (21.25 Uhr) ins Hauptprogramm von ProSieben.

„Das ist für uns das bisher größte Projekt, das wir jemals zugesagt haben. Wir freuen uns voll, denn es ist ja eine Show, die wir selbst erfunden haben“, sagte Benjamin Wolter der Deutschen Presse-Agentur. „Es ist natürlich auch eine Riesenchance, damit erfolgreich zu sein. Wir drücken die Daumen.“

Das Konzept ist denkbar einfach: Die Moderatoren und prominenten Gäste müssen Titel und Interpreten von Songs erraten, die angespielt werden. Wer schnell auf den Buzzer drückt und richtig rät, gewinnt einen Punkt und am Ende die „goldene XXL-Ananas“.

Gastgeber-Duo als „gut trainierte Kurzhaardackel“

Das Musikquiz lebt vor allem durch die Entertainer-Qualitäten der Wolters, die dazu noch sehr ehrgeizig an die Sache rangehen - Stefan Raab lässt grüßen. Dazu kommt, dass die beiden genreübergreifend ein breites Musikwissen haben - von deutschem Hip-Hop bis zum Schlager. „Wir sind wie zwei gut trainierte Kurzhaardackel. Wir können mittlerweile unsere Tricks, die beherrschen wir und wir liefern ab“, sagt Benni Wolter über die Quiz-Qualitäten der Zwillings-Gastgeber.

Die prominenten Gäste der ProSieben-Show aus Berlin versprechen auch ein großes Können: Comedian Felix Lobrecht ist Dauergast der Sendung. Dazu kommen Sänger Nico Santos, Musikerin Nina Chuba, Model Cheyenne Ochsenknecht und Webvideoproduzent Filow. Die fünf treten in Duellen gegeneinander an, die Fans konnten sich vorab per App an der Songauswahl beteiligen.

Von Funk zu Joyn

Für die Brüder aus Düsseldorf ist die neue Show im ProSieben-Hauptprogramm die logische Fortführung ihrer Karriere. Dank des Erfolgs der YouTube-Sendung, eine Art Late-Night-Show mit verschiedenen Rubriken, übernahm 2017 das öffentlich-rechtliche Online-Angebot Funk das Format, das teilweise auch live auf YouTube und Twitch ausgestrahlt wurde.

Im vergangenen Sommer wechselte „World Wide Wohnzimmer“, das 2020 als beste Show mit dem Comedypreis ausgezeichnet wurde, dann zum Streamingportal Joyn von ProSiebenSat.1. Format und Fans seien aus der Funk-Zielgruppe herausgewachsen, hieß es damals. Jetzt bekommt die erste „WWW“-Rubrik also ihre eigene Live-Show im Privatfernsehen - bei guten Quoten könnten weitere folgen.