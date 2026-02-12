Zayn Malik und Gigi Hadid waren mehrere Jahre zusammen und haben eine gemeinsame kleine Tochter. Heute spricht Malik über seine Zweifel daran, dass er für das Model je echte Gefühle hatte.

London - Der britische Sänger Zayn Malik glaubt eigenen Worten zufolge rückblickend nicht, dass er in seine Ex-Freundin Gigi Hadid, mit der er eine gemeinsame Tochter hat, je richtig verliebt war. „Mein Verständnis von Liebe entwickelt sich ständig weiter“, sagte der 33-Jährige, der mit dem US-Model (30) mehrere Jahre zusammen war, im Podcast „Call Her Daddy“. „Damals dachte ich vielleicht, es sei Liebe, aber als ich älter wurde, wurde mir klar, dass es vielleicht doch keine Liebe war“, erklärte Malik. „Vielleicht war es Lust. Vielleicht war es dies, vielleicht war es das. Ich glaube nicht, dass es Liebe war.“

Der ehemalige One-Direction-Sänger stellte klar: „Um fair zu sein und das hier offiziell zu sagen: Ich werde G immer lieben, denn sie ist der Grund, warum mein Kind auf dieser Welt ist, und ich habe größten Respekt vor ihr“, erklärte Malik. Er wisse aber nicht, ob ich jemals in sie verliebt war.

Der Sänger und das Model hatten seit 2015 eine On-Off-Beziehung, 2020 kam die gemeinsame Tochter Khai zur Welt. Inzwischen sind Malik und Hadid getrennt.