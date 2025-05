Magdeburg - In nahezu allen Badegewässern in Sachsen-Anhalt kann bedenkenlos geschwommen und geplanscht werden. 61 der 69 ausgewiesenen Badegewässer im Land wurde eine ausgezeichnete Gewässerqualität bescheinigt, wie das Gesundheitsministerium in Magdeburg vor dem offiziellen Start der Badesaison am Donnerstag mitteilte. Damit erhielten nach regelmäßiger Auswertung von Wasserproben fast 90 Prozent der zum Baden geeigneten Seen zwischen Arendsee und Zeitz die Höchstnote, wie es hieß. Die Badesaison endet in der Regel am 15. September.

Im vergangenen Jahr waren 61 von 68 Badegewässer als „ausgezeichnet“ eingestuft worden. Laut Ministerium kann der im Jahr 2024 noch mit „mangelhaft“ bewertete Badesee Klietz im Landkreis Stendal nun bedenkenlos genutzt werden. Hier wurde demnach mit Gegenmaßnahmen wie der Beräumung der Gräben und der geplanten Renaturierung des Schilfgürtels einem dauerhaften Badeverbot erfolgreich entgegengewirkt.

Zudem starte das Familien- und Naturbad Pappelgrund in Teutschenthal (Saalekreis) mit neuem Betreiber in die diesjährige Badesaison, nachdem es wegen fehlender Bewirtschaftung schließen musste. In die Bewertung der Badegewässer flossen den Angaben zufolge die Wasserqualität und verschiedene Verschmutzungsquellen mit ein. Vor Ort wurden etwa die Sichttiefe kontrolliert oder grobe Verunreinigungen in den Blick genommen.