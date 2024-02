Leipzig - Neuste Innovationen für zu Hause, Garten und Freizeit will die Mitteldeutsche Handwerksmesse von diesem Samstag an in Leipzig präsentieren. Die Schau soll in Kombination mit der Messe Haus-Garten-Freizeit stattfinden, wie der Veranstalter am Freitag mitteilte. Rund 750 Aussteller aus 20 Ländern werden erwartet. Bis zum 18. Februar zeigen sie in drei Messehallen ihre neusten Produkte und Dienstleistungen.

Erfahrene Handwerker präsentieren unter anderem ihre Möglichkeiten bei der Montage von Mini-Solaranlagen oder Innovationen für die altersgerechte Badsanierung. Zudem sollen Trends rund um Selbstversorgung wie Urban Gardening, Bienenzucht oder Fermentieren beleuchtet werden. Mit einem Lastenradparcours wird außerdem getestet, ob umweltfreundliche Mobilität auch mit schwerem Werkzeug möglich ist. Auch der Handwerksnachwuchs ist auf der Messe vertreten.

Bei einer Podiumsdiskussion am Mittwoch wollen zudem der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, Jörg Dittrich, Herausforderungen und Lösungsansätze für die Handwerksbranche besprechen.

Kombitickets für das Messe-Doppel sind online oder vor Ort an der Kasse erhältlich. Besucherinnen und Besucher können mit dem Ticket am Eröffnungswochenende auch die parallel stattfindende Motorrad Messe besuchen.