Mit Gottesdiensten, Konzerten und traditionellen Festen beginnt die Adventszeit in Sachsen. Was Besucher am ersten Adventswochenende erwartet.

Dresden - Zum Beginn der Adventszeit werden Traditionen gepflegt und gefeiert. Zwischen Gottesdiensten, Konzerten, Bergparaden und dem Anschieben von Pyramiden gebe es am ersten Adventswochenende viel zu erleben, teilte das Evangelisch-Lutherische Landeskirchenamt Sachsens mit. Denn mit der Adventszeit startet auch ein neues Kirchenjahr.

In vielen Kirchgemeinden finden demnach am Wochenende Adventsgottesdienste statt. Auch Konzerte, wie die Aufführung des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach stünden auf dem Plan, hieß es. Parallel starten die Weihnachtsmärkte: Der Dresdner Striezelmarkt ist bereits am Mittwoch mit einem ökumenischen Gottesdienst eröffnet worden.

Ein besonderes Highlight findet im Erzgebirge statt, wie die Sprecherin des Landeskirchenamtes Sachsen, Tabea Köbsch, sagte: Bereits am Freitag werde in Annaberg-Buchholz (Erzgebirgskreis) die frei stehende Pyramide angeschoben und somit der Weihnachtsmarkt eröffnet. In Seiffen (Erzgebirgskreis) wird am Samstag mit einer Bergparade gefeiert. Leipzig erleuchtet zeitgleich mit dem Start des Lichterfestes die Innenstadt.