Hannover - Badespaß und Freibad-Pommes: In diesen Tagen eröffnen vielerorts die ersten Schwimmbäder ohne Dach. In Hannover etwa startet die Saison offiziell heute im vom Polizei-Sportverein geführten Annabad. Auch in Braunschweig öffnet mit dem Freibad Bürgerpark das erste der drei städtischen Freibäder, wie das Stadtbad Braunschweig mitteilte. Dort lädt der Bäderbetrieb zu einem „traditionellen Anbaden“.

In Achim bei Bremen sowie im Moskaubad in Osnabrück geht die Freibadsaison am Samstag los.

Moderate Preise locken

Mit kostenfreiem Eintritt, Bratwurst und einem Glas Sekt fiel der Startschuss für den Sommerspaß im Freibad Uchte im Landkreis Nienburg/Weser bereits am 1. Mai. „Wir hatten 1.200 Besucher hier“, sagte ein Mitarbeiter der naturnahen Badeanstalt am Waldrand.

Auch wegen der moderaten Preise ist das Freibad beliebt: Erwachsene zahlen fünf Euro für den ganzen Tag, Kinder die Hälfte und Familien zehn Euro. „Wir haben hier auf dem Parkplatz oft Kennzeichen aus Bremen, Hannover und sogar Hamburg“, berichtete der Mitarbeiter. Derzeit kämen wegen des kühleren Wetters 100 bis 200 Gäste täglich - vor allem Stammgäste wie Senioren oder Schwimmer vor der Arbeit.

Am 2. Mai ging es schon im Freibad Nöpke in Neustadt am Rübenberge los, ebenso im Freibad Hagen in Lüneburg.

Das Stadionbad in Bremen direkt neben der Spielstätte von Werder Bremen öffnete am 1. Mai seine Tore. „Wir haben den Rekord aus dem Vorjahr mit 1.900 Personen gebrochen, das hat Freude gemacht“, sagte Susanne Klose, Pressesprecherin der Bremer Bäder. Das Kult-Bad unweit der Weser feiert im August mit etlichen Veranstaltungen sein hundertjähriges Jubiläum.

Das Schlossparkbad, Horner Bad und Blumenthal starten erst am 16. Mai in die Vorsaison. „Unsere Hauptsaison beginnt am 15. Juni, da werden auch die Öffnungszeiten erweitert“, ergänzte Klose.

Freibadsaison beginnt an der Küste teils später

In Ostfriesland müssen Fans des sommerlichen Badevergnügens vielerorts noch einige Tage auf einen Sprung ins Wasser warten. So startet das Emder van-Ameren-Bad, was von einem Bürgerverein getragen wird, eigenen Angaben zufolge am 17. Mai in die Saison.

Eine Woche später, am 24. Mai, öffnet das beheizte Meerwasserfreibad in Dornumersiel (Landkreis Aurich). Die Lage des Freibades, außerhalb des Deiches nahe dem Nordseestrand, ist für die Küste etwas Besonderes. Zuletzt war das Bad nach Angaben der Tourismusgesellschaft der Gemeinde Dornum technisch auf den neusten Stand gebracht worden.

Das Friesenbad in Weener (Landkreis Leer) ist dagegen schon seit einigen Tagen geöffnet. Dank einer Fernwärmeversorgung wird das Wasser dort nach Angaben des Betreibers in der Saison von Mitte April bis Mitte September beheizt.