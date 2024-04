Eisfeld - Ein 21 Jahre alter Autofahrer ist in der Nacht zum Sonntag in Eisfeld (Landkreis Hildburghausen) von der Straße abgekommen und durch eine Hauswand gebrochen. Dabei wurde der 21-Jährige schwer verletzt, wie die Landeseinsatzzentrale und die Polizei Suhl am Sonntagmorgen mitteilten. Das Haus ist demnach so stark beschädigt, dass ein Statiker nun die Stabilität des Gebäudes überprüfen muss.

Er war ersten Erkenntnissen zufolge alkoholisiert und zu schnell unterwegs, als er von der Straße abkam, wie die Polizei berichtete. Er prallte laut Polizei gegen zwei Verkehrszeichen und brach mit dem Auto durch eine Hecke, einen Gartenzaun und schließlich durch die Hauswand. Bei dem Aufprall wurden demnach Balken in die Garage des Hauses gedrückt und ein Auto, das darin geparkt war, beschädigt.

Ein Atemalkoholtest bei dem 21-Jährigen ergab den Angaben zufolge einen Wert von 1,7 Promille. Die Beamten schätzen den Schaden an dem Haus und dem geparkten Auto auf 130.000 Euro und am Wagen des 21-Jährigen auf 10.000 Euro.