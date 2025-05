Hamburg - Auf der A7 in Hamburg in Fahrtrichtung Norden kommt es derzeit im Bereich des Elbtunnels zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Am Morgen war zunächst nur ein Fahrstreifen in Fahrtrichtung Norden befahrbar, wie eine Sprecherin der Verkehrsleitzentrale der Polizei sagte. Inzwischen läuft der Verkehr in Fahrtrichtung Norden aber wieder zweistreifig.

Grund für die gesperrte Tunnelröhre war ein Schaden an der brandschutztechnischen Einrichtung der Röhre 1, der in den frühen Morgenstunden festgestellt worden war, wie die Autobahn GmbH Niederlassung Nord mitteilte. Die Schadensursache sei unklar, die betroffene Röhre bleibe bis auf weiteres gesperrt. Die Tunnelröhre 2 sei inzwischen umgerüstet und für den zweistreifigen Verkehr in Fahrtrichtung Norden freigegeben worden.

Der ADAC meldet für die A7 von Hannover Richtung Flensburg zwischen dem Dreieck Hamburg-Südwest und Anschlussstelle Hamburg-Othmarschen aktuell mindestens eine Stunde Zeitverlust.