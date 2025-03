Die Einschränkungen rund um die Autobahnbrücke in der Nähe des Berliner Messegeländes halten an – mindestens zwei Wochen. Die Verkehrsverwaltung hält Kontakt zur Autobahn GmbH.

Risse an Autobahnbrücke

Berlin - Die Senatsverkehrsverwaltung ist im Austausch mit der Autobahn GmbH über die anhaltenden erheblichen Einschränkungen im Bereich der Autobahnbrücke am Charlottenburger Funkturmdreieck. „Wir sind mit der Autobahn GmbH in Gesprächen. Die jetzige Situation ist natürlich schon schwierig“, sagte eine Sprecherin.

„Die Frage ist: Was kommt noch auf uns zu?“ Das sei aber erst in voraussichtlich zwei Wochen zu beantworten, wenn die Untersuchungen an der Brücke abgeschlossen seien und Klarheit über die Schäden herrsche.

Die Teilsperrung gilt seit Donnerstag. Die Folge sind Staus und stockender Verkehr. Am Montag gab die Autobahn GmbH Nordost bekannt, dass abhängig von den tatsächlichen Schäden auch eine Vollsperrung denkbar sei.

Mindestens bis zum Vorliegen der Ergebnisse müssen sich Autofahrer im Berliner Südwesten weiterhin auf erhebliche Behinderungen einstellen. Wegen eines Risses an der Autobahnbrücke kann nur eine Spur genutzt werden. Betroffen ist die nördliche Fahrtrichtung, dort, wo die A115 auf die A100 führt.

Bei Vollsperrung muss der Verkehr umgeleitet werden

Ob zumindest eine Spur offenbleiben kann, soll ein Gutachten zeigen. Bei einer Vollsperrung müsste der Verkehr weiträumig umgeleitet werden. Wie die Alternativen dann aussehen könnten, sei Teil der Gespräche zwischen Fachleuten aus der Verkehrsverwaltung und der Autobahn GmbH, sagte die Sprecherin der Senatsverwaltung.

Autofahrern wird schon jetzt empfohlen, andere Routen zu wählen. Den Angaben zufolge wird die Brücke üblicherweise täglich von mehr als 200.000 Fahrzeugen genutzt.