Erfurt - Gut, dass viele Eltern in Thüringen an diesem Tag arbeitsfrei haben: Denn zum Kindertag am 20. September stellen die Verantwortlichen ein großes Programm für Familien mit Kindern auf die Beine. Das zeigt schon ein Blick auf nur ein paar der vielen teils kostenlose Angebote.

Für kleine Prinzen und mutige Burgfräuleins

Schlösser und Burgen in ganz Thüringen bieten auch in diesem Jahr viele Spezialaktionen zum Kindertag. Märchenstunden, Puppenspiele und Führungen speziell für Kinder stehen dabei auf dem Programm, aber auch Bastel- und andere Kreativ-Angebote. Beim Deutschen Burgenmuseum auf der Veste Heldburg können die Kleinen beispielsweise lernen, mit Gänsefedern zu schreiben, oder sich bei einem Stockpferd-Rennen messen. Ein ganzes Steckenpferd-Turnier organisiert die Burg Posterstein.

Für Entdecker und Forscher

Das Erfurter Augustinerkloster können Familien bei einer Führung mit Klosterkater Augustinus erkunden. Im Stadtmuseum Saalfeld lernen kleine Naturforscher bei einem „Ausflug in die Tropen“ betitelten Vortrag Wissenswertes über die dortige Vogelwelt. Im Museum Flohburg in Nordhausen gibt es ein Kinderrechtefest unter anderem mit Geschicklichkeitsparcours und Seifenblasenkunst. Ein großes Fest mit Bühnenprogramm wird auch in Jena auf der Rasenmühleninsel gefeiert. Schaufütterungen, Infostände zu Tieren und Kutschfahrten sind im Tierpark Gotha geplant. Einen Naturerlebnistag plant der egapark in Erfurt, bei dem Kinder mit Aufgaben und Rätseln die Umwelt besser verstehen lernen.

Für Zuhörer und Zuschauer

Auch Theater gestalten den Kindertag mit: Das Musiktheaterstück „Frau Elster und Herr Fuchs“ feiert etwa im Theater Erfurt seine Premiere, auch ein Gastspiel und Familienkonzerte stehen dort zum Kindertag auf dem Programm. Das Puppentheater vom Theater Altenburg Gera zeigt „Der kleine Angsthase“. In Greiz spielt die Vogtland Philharmonie Greiz „Vivaldis Jahreszeiten für Kinder“. Ein Kinder- und Familienkonzert mit Zirkus-Anleihen und eine Bühnenversion der „Sams“-Kinderbuchreihe sind beim Staatstheater Meiningen zu erleben.

Für Wasserratten und Sportliche

Beim „Neptunfest“ im GalaxSea-Bad in Jena können sich Kinder unter anderem auf Spiele im und am Wasser freuen. Die Thüringentherme in Mühlhausen stellt laut Website den Kleinen ein kostenloses Eis in Aussicht. Auch die Ardesia-Therme in Bad Lobenstein kündigt an, ein Wassereis für Kinder bis 16 Jahre parat zu halten. Außerdem müssen diese Kleinen dann nur den halben Eintrittspreis zahlen und unter anderem ist eine Wasserpistolenschlacht geplant. In Schmalkalden lädt der ADFC zur Familienradtour mit Snacks und Spielen und Fahrrad-Demo für mehr Radwege ein.

Für die An- und Abreise

Vielerorts können Kinder bis zu einem gewissen Alter am 20. September kostenfrei Bus und Bahn fahren. Laut Mitteilung des Vereins „Bus und Bahn Thüringen“ und des Verkehrsverbund Mittelthüringen (VMT) gehören dazu etwa verschiedene Regionalbusunternehmen in den Landkreisen Schmalkalden-Meiningen, Sömmerda und Hildburghausen, sowie im Wartburg- und im Ilm-Kreis.

Thüringen ist bislang das einzige Bundesland, das den Kindertag am 20. September zum Feiertag erklärt hat. Die Initiative dafür geht auf die rot-rot-grüne Landesregierung zurück. Der Landtag stimmte dem Vorhaben 2019 zu. Der Kindertag wurde somit der elfte in ganz Thüringen geltende gesetzliche Feiertag.