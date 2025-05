Mit 45 Jahren hat sie schon 40 Bühnenjahre auf dem Buckel: Stefanie Hertel feiert Jubiläum - und fand in ihrer Karriere nicht alles so leicht.

Klingenthal/München - Volksmusik-Star Stefanie Hertel (45) hat nach eigenen Angaben darunter gelitten, musikalisch nicht ernst genommen zu werden. „Ich fand es nicht schön, wenn manch einer meine Musik belächelte. Und wenn nicht verstanden wurde, dass mein Erfolg harte Arbeit bedeutet“, sagte sie der Zeitschrift „SuperIllu“. Aber: „Irgendwann habe ich aber gelernt, mit so etwas umzugehen und mich aufs Positive im Leben zu konzentrieren.“

Mit 45 feiert die Sängerin inzwischen schon ihr 40. Bühnenjubiläum. Das will sie mit Gästen wie der Münchener Freiheit, Vincent Weiß oder Ross Antony bei einem Open-Air-Konzert in Klingenthal im Vogtland feiern, wo sie herkommt. Inzwischen lebt sie aber schon seit vielen Jahren im Chiemgau in Oberbayern.