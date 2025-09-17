Kinder sind per se neugierig, meint TV-Koch Steffen Henssler. Deshalb sollten sie auch öfter mal den Kochlöffel schwingen. Eltern sollten dabei nicht zu ängstlich sein.

Hamburg - TV-Koch Steffen Henssler (52, „Grill den Henssler“) hat einen einfachen Tipp, um Kinder vom Kochen zu begeistern. „Das Wichtigste ist das Mitmachen. Nicht nur zeigen, sondern auch mal rühren lassen“, sagte Henssler bei der Vorstellung seines neuen Kochbuchs „Hensslers schnelle Nummer - morgens, mittags, abends“ (Gräfe und Unzer Verlag).

Man solle nicht immer Angst haben, dass sich ein Kind auch mit dem Messer schneiden könnte. „Einfach mehr Vertrauen haben und Kinder auch mal selbst kochen lassen“, meinte der TV-Koch.

Mittlerweile könnten viele Menschen nicht mehr kochen. Das sei auch eine Generationenfrage. „Dieses typische Familienbild: Oma bringt das Kochen der Mama bei. Mama dann der Tochter. Das hat sich ein bisschen erledigt“, meinte Henssler.

In seinem neuen Buch finden sich daher mehr als 100 einfache Rezepte für den Alltag, darunter auch ein Rezept, wie man ein Ei richtig zum Frühstück kocht. „Eines der meistgeklickten Videos auf unserem YouTube-Kanal ist: Wie koche ich ein Ei richtig?“, schmunzelte der TV-Koch.