Faustgroß war der Stein, den zwei Unbekannte auf eine Straßenbahn geworfen haben sollen. Die Polizei sucht nach den Tätern.

Magdeburg - Zwei Unbekannte haben in Magdeburg einen faustgroßen Stein auf eine Straßenbahn geworfen und so deren Frontscheibe zerstört. Die Bahn sei am Dienstagabend an der Haltestelle „Am Stern“ losgefahren als der Stein flog, teilte die Polizei mit. Der Fahrer der Bahn sei durch die Glassplitter am Arm verletzt worden.

In der Bahn hatten sich den Angaben nach zu dem Zeitpunkt drei Fahrgäste befunden. Als die Beamten eintrafen, seien sie nicht mehr vor Ort gewesen, hieß es. Die Polizei ermittle und suche deshalb auch nach den Fahrgästen. Die Beamten erhoffen sich, dass sie nähere Angaben zu dem Vorfall machen können.