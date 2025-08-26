Im Emsland ist es zu einem gefährlichen Zwischenfall auf der A31 gekommen. Dort sind Steine auf die Fahrbahn geworfen worden. Ist schon klar, wer dafür verantwortlich ist?

Walchum - Steine haben Unbekannte von einer Brücke über der A31 im Emsland auf die Fahrbahn geworfen. Dabei könnte bei Walchum ein Sattelzug getroffen worden sein, wie die Polizei mitteilte.

Verletzte oder Unfälle habe es nicht gegeben. Die Steinwürfe passierten am Montagnachmittag, nach Zeugenaussagen sollen sich dort zwei Jugendliche oder Kinder in der Nähe aufgehalten haben. Ob es sich bei ihnen um die Täter handele, sei völlig unklar. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen von Zeugen oder Betroffenen, um die Tat aufzuklären.