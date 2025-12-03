Porzellan aus Meißen, erzgebirgische Handwerkskunst und Weihnachtsmusik: Mit diesen Geschenken überrascht der Bundespräsident das britische Königspaar bei seinem Besuch in London.

Bei seinem Staatsbesuch in Großbritannien hat Steinmeier auch einen Nussknacker aus dem Erzgebirge im Gepäck.

London/Berlin - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat bei seinem Staatsbesuch in Großbritannien auch Geschenke aus Sachsen im Gepäck. Wie das Bundespräsidialamt mitteilte, überreichten der Bundespräsident und seine Elke Büdenbender dem Königspaar König Charles III. und Königin Camilla neben anderen Geschenken einen Weihnachtspräsentkorb.

Darunter befanden sich unter anderem sechs handgefertigte Weihnachtsbaumkugeln aus Meissener Porzellan sowie ein Nussknacker und eine Teelichtpyramide aus dem Erzgebirge. Auch die Schallplatte „Bald nun ist Weihnachtszeit“ mit Klassikern gesungen unter anderem vom Leipziger Thomanerchor und dem Dresdner Kreuzchor wurden in London übergeben.

Die Geschenke seien im Anschluss an ein Mittagessen auf Schloss Windsor ausgetauscht worden, hieß es. Der dreitägige Staatsbesuch, in dessen Verlauf Steinmeier auch mit dem britischen Premierminister Keir Starmer zusammentreffen wird, ist der erste seit 27 Jahren. Als letztem deutschen Bundespräsidenten war Roman Herzog 1998 diese Ehre zuteilgeworden. Steinmeier und Charles haben sich aber in den vergangenen Jahren immer wieder gesehen. Ihr Verhältnis wird als gut und herzlich beschrieben.