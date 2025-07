Bundespräsident Steinmeier hat bei seinem Besuch in Neuruppin ein offenes Ohr für die Beobachtungen der Menschen vor Ort. Sie beklagen eine stärkere Orientierung vieler Jugendlicher am „Ostdeutschen“.

Steinmeier in Neuruppin: „Schwierige Lektion“ mitanzupacken

Steinmeier sprach am Mittwoch mit mehreren Menschen aus Neuruppin.

Neuruppin - Bei einem Gespräch mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Neuruppin haben mehrere Bürgerinnen und Bürger auf eine stärkere Identifikation vieler Jugendlicher mit ihrer ostdeutschen Identität aufmerksam gemacht. Es gebe einige Jugendgruppen in der Region, die alles Fremde prinzipiell ablehnten, sagte eine Sozialarbeiterin im Gespräch an einer Kaffeetafel mit dem Bundespräsidenten. Sie definierten sich über „Simson fahren“, über ihre ostdeutsche Herkunft und grenzten sich stark ab.

Lehrer: Fühlt sich an Baseballschlägerjahre erinnert

Man fühle sich - auch vom Erscheinungsbild - an die Jugendlichen aus Zeiten der Baseballschlägerjahre erinnert, sagte ein Lehrer bei dem Gespräch mit Steinmeier. Es brauche wieder mehr Menschen, die sich engagierten. Das betreffe nicht nur den politischen, sondern etwa auch den kulturellen Bereich. In vielen Initiativen säßen größtenteils „Zugezogene“, es fehle bei vielen Alteingesessenen die Bereitschaft, zu gestalten, sagte der Lehrer.

Demokratie erfordere das Mitmachen und das hätten viele Menschen im Osten nicht verinnerlicht, führte der Lehrer aus. Demokratie lebe von dem Engagement seiner Bürger, betonte auch Steinmeier. „Das ist eine schwierige Lektion.“

Steinmeier auf „Ortszeit“ in Neuruppin

Steinmeier übernahm bei der Gesprächsrunde die Moderatorenrolle, stellte größtenteils Fragen und ließ die Anwesenden sprechen. Am Tisch saßen unter anderem der Bürgermeister Neuruppins, ein Unternehmer, ein Arzt, eine Studentin, der Gründer eines Kampfsportvereins und ein Schulleiter. Steinmeier hat seit Dienstag seinen Amtssitz für drei Tage nach Neuruppin (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) verlegt. Er wolle in den drei Tagen „in das Alltagsleben einer Stadt“ hineintauchen.

Der Besuch im Landkreis Ostprignitz-Ruppin ist Teil der Reihe „Ortszeit Deutschland“, bei der das Staatsoberhaupt regelmäßig in verschiedene Regionen reist, um mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen und die Entwicklung vor Ort kennenzulernen. Die „Ortszeit“ in Neuruppin ist die 16. dieser Art für Steinmeier.