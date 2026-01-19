Ein vermummter Täter wirft einen Pflasterstein durch eine Scheibe einer gut besuchten Bar. Es ist offenbar ein gezielter Angriff.

Berlin - Nach einem Steinwurf auf eine Schwulen-Bar in Berlin-Schöneberg hat sich die Bezirkspolitik empört gezeigt. „Dass Menschen andere Menschen und deren Schutzräume angreifen, ist nicht hinzunehmen. Tempelhof-Schöneberg steht für Vielfalt, Dialog und ein demokratisches Miteinander“, teilte Bezirksbürgermeister Jörn Oltmann (Grüne) mit. Man werde die Polizei bestmöglich unterstützen.

Am späten Samstagabend hatte ein Täter einen Pflasterstein durch eine Glastür einer gut besuchten Bar am Sachsendamm in Schöneberg geworfen. Hinter der Tür hing ein Vorhang, so dass laut Polizei niemand verletzt wurde. Die Barbetreiber sprachen von einem vermummten Täter, der in Videoaufzeichnungen zu sehen sei, als er einen schweren Stein durch die Scheibe des Notausgangs geworfen habe.