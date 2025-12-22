Dresden - Auf dem geplanten Caspar-David-Friedrich-Weg in Dresden ist eine weitere Stele eingeweiht worden. Sie befindet sich am Kügelgenhaus, dem Standort des Museums der Dresdner Romantik. Laut Dresdner Romantik e.V. ist die Stele über zwei Meter hoch und informiert über Caspar David Friedrich und seinen Freundeskreis, zu dem auch Gerhard von Kügelgen gehörte. Dessen Haus war ein wichtiger Treffpunkt der Dresdner Romantiker.

Friedrich, 1774 geboren in Greifswald, kam 1798 nach Dresden, vor allem auch um die Kunstwerke in der Gemäldegalerie zu studieren. Hier fing er 1807 an zu malen und wurde zum wohl bedeutendsten Künstler der deutschen Romantik. Er blieb bis zu seinem Tod im Mai 1840 in der Elbestadt und wanderte in der Umgebung der Stadt, um sich von der Natur inspirieren zu lassen - alle seine noch erhaltenen Gemälde entstanden hier. Kügelgen war unter anderem Professor an der Kunstakademie Dresden.

Der geplante Rundweg durch Dresden soll 15 Stationen umfassen, die jetzt eingeweihte Stele ist die fünfte Station. Nach derzeitigen Planungen könnte der Rundweg 2029 fertiggestellt werden.