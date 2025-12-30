Ein 65-Jähriger liegt in einem U-Bahnhof im Sterben. Später zeigen die Überwachungskameras: Kurz vor Eintreffen der Rettungskräfte nähert sich ihm ein Unbekannter und durchsucht ihn.

Berlin - Ein sterbender oder bereits toter Mann ist an Weihnachten in einem Berliner U-Bahnhof bestohlen worden. Polizei und Sanitäter seien in der Nacht zum zweiten Weihnachtstag gegen 0.40 Uhr in den Bahnhof Hermannplatz in Neukölln alarmiert worden, weil ein lebloser Mann auf einer Bank zusammengebrochen war, sagte ein Polizeisprecher. Die „Bild“-Zeitung hatte berichtet.

Vergeblich versuchten die Polizisten und Sanitäter eine Wiederbelebung. Schließlich stellte ein Notarzt den Tod des 65-Jährigen fest. Die Polizei ermittelte anschließend und wertete dabei Videoaufnahmen der Überwachungskameras im U-Bahnhof aus. Dabei stellte sie fest: Kurz vor Eintreffen der Polizei hatte ein Mann den von der Bank gerutschten Hilflosen durchsucht und ihm ein Handy gestohlen.

Die Polizei ermittelt und versucht jetzt, die Identität des Täters festzustellen. Möglicherweise werde dann auch mit entsprechenden Bildern aus den Kameras gefahndet.

Der 65-jährige Mann starb laut Polizei an einer medizinischen Ursache wie einem Herzversagen. Entsprechende Medikamente habe man in seiner Wohnung gefunden.