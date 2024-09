Der Sächsische Landtag in Dresden. (Archivbild)

Dresden - Der Sterntalerpreis 2024 geht an die Initiative „KOMMunity Kids“ des Vereins Familie(n)leben in Dresden. Damit würdigen der Kinderschutzbund und der Ausländerbeauftragte Sachsens die besondere Integrationsarbeit mit Kindern und Jugendlichen. Die mit 3.000 Euro dotierte Auszeichnung wird laut Mitteilung am kommenden Dienstag im Landtag übergeben. Das Preisgeld soll zur Fortführung des Projekts oder ein folgendes Vorhaben verwandt werden. Auf die diesjährige Auslobung bewarben sich landesweit 19 Initiativen.

Thematische Nachmittage in Problemquartier

„KOMMunity Kids“ ist ein mehrsprachiges Erzähl- und Spielangebot, mit dem der Verein regelmäßig in einem sozial stark belasteten Wohnquartier der Dresdner Altstadt je 30 bis 40 Kinder und Jugendliche erreicht. Die von zwei Haupt- und mehreren Ehrenamtlichen gestalteten Nachmittage sind auf deren Interessen abgestimmt. In diesem Jahr greifen die Veranstaltungen jeweils eines der Kinderrechte spielerisch auf.

Der Kinderschutzpreis Sterntaler wird seit 2015 jährlich vergeben. Ausgezeichnet werden Initiativen oder Personen, die sich besonders für die Integration, Teilhabe und Förderung von Minderjährigen mit Migrationshintergrund engagieren - oder gegen deren Benachteiligung.