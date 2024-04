Sangerhausen - In Sangerhausen muss eine Stichwahl in zwei Wochen darüber entscheiden, wer neuer Oberbürgermeister wird. Im ersten Wahlgang konnte keiner der fünf Kandidaten um das höchste Amt in der Kreisstadt des Landkreis Mansfeld-Südharz die absolute Mehrheit erreichen. Die meisten Stimmen entfielen nach Angaben der Stadt auf Torsten Schweiger von der CDU mit knapp 33 Prozent. Dahinter kam der Bewerber der AfD, Andreas Gehlmann, auf rund 29 Prozent der Stimmen. Amtsinhaber Sven Strauß (SPD) war nach sieben Jahren im Amt nicht noch einmal zur Wahl angetreten. Die Stichwahl findet am 28. April statt. Die Wahlbeteiligung lag bei 43,7 Prozent.