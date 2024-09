Buttlar - Ein mit Stickstoff beladener Transporter ist bei Buttlar (Wartburgkreis) von der Straße abgekommen und in einem Graben gelandet. Der Fahrer des Transporters wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Demnach befanden sich in dem Transporter mehrere Hundert Liter flüssiger Stickstoff in Behältnissen. Ein Teil des Stickstoffs trat aus.

Eine Gefahrengutgruppe der Feuerwehr war im Einsatz. Der Sachschaden konnte zunächst nicht beziffert werden. Die Unfallursache war ebenso vorerst unklar. Die Straße zwischen den Orten Buttlar und Sünna wurde gesperrt.