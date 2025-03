Bürgerräte mit zufällig ausgelosten Teilnehmern sind vor allem in Kommunen ein beliebtes Instrument der Mitsprache. Auch in Dresden soll sich ein solcher etablieren - für ein friedliches Miteinander.

Dresden - Unter dem Namen „Friedensstadt Dresden“ soll künftig ein Bürgerrat über das Zusammenleben in Sachsens Landesmetropole beraten und Empfehlungen für ein friedliches Miteinander erarbeiten. Erstmals an diesem Freitag sowie an vier weiteren Sitzungstagen kommen laut Mitteilung der Stiftung Frauenkirche als Initiatorin dazu 50 ausgeloste Elbestädter in dem berühmten Bauwerk zusammen. Die Ergebnisse werden am 8. Mai öffentlich in dem Gotteshaus vorgestellt und der Kommune übergeben.

Der Bürgerrat soll eine Plattform für Dialog, Verständigung und aktive Bürgerbeteiligung sein, vorhandene Perspektiven, starke Meinungen, unterschiedliche Erfahrungen und gegensätzliche Gestaltungswünsche diskutieren. „Denn Frieden heißt nicht, dass alle einer Meinung sind, sondern dass wir mit Unterschieden umgehen können“, erklärte die Stiftung.

Für das noch relativ junge Format zur Beteiligung auch bisher wenig politisch Engagierter schrieb sie 3.000 Menschen an und wählte Personen verschiedener Altersgruppen, Bildung und Biografie aus. Die Sitzungen des Bürgerrats sind nicht-öffentlich, um vertrauensvolle Diskussionen zu ermöglichen. Die Arbeit des Gremiums wird fachlich und wissenschaftliche begleitet und vom Freistaat gefördert.