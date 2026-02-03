Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz ist Geldgeber, Berater und Begleiter. In Sachsen-Anhalt waren im vergangenen Jahr „kulturelle Erinnerungsschätze“ wie Türme, Kirchen und Schlösser im Fokus.

Die Burchardi-Kirche in Halberstadt ist eines der 50 Denkmale, die 2025 mit Mitteln der Deutschen Stiftung Denkmalschutz gefördert wurden. (Archivbild)

Magdeburg/Bonn - Mehr als 50 Denkmale zwischen Arendsee und Zeitz sind im vergangenen Jahr mit Fördermitteln der Deutschen Stiftung Denkmalschutz vor dem Verfall gerettet, saniert oder gesichert worden. Rund 2,6 Millionen Euro wurden in Sachsen-Anhalt entsprechend vertraglich gebunden, wie die private Stiftung in Bonn mitteilte. Deutschlandweit gab es 2025 den Angaben zufolge Hilfen in Höhe von etwa 34,9 Millionen Euro für private und öffentliche Denkmale. Mehr als 610 Objekte wie Kirchen, Kapellen, Schlösser, Türme und Privathäuser seien gefördert worden, hieß es.

In Sachsen-Anhalt gab es unter anderem Geld für das Wasserschloss Hemsendorf nahe Lutherstadt Wittenberg, konkret für das Deckengemälde in der Schlosskapelle. Da das Schloss bereits zweimal in den vergangenen zwanzig Jahren von Hochwasser betroffen war, habe es zuvor schon Fördermittel für die Schadensbeseitigung gegeben, hieß es.

Fördermittel für John Cage-Kirche

Auch der alte Stadtspeicher in Sandau (Landkreis Stendal), der Taubenturm in Hecklingen (Salzandkreis), die Friedenskirche Leuna (Saalekreis) und die Burchardi-Kirche in Halberstadt seien gefördert worden. Letztere ist Aufführungsort des auf 639 Jahre angelegten Orgelstück ORGAN²/ASLSP („As SLow aS Possible“) des Künstlers John Cage (1912-1992). Eine eigens gebaute und automatisch betriebene Orgel in der Burchardi-Kirche spielt das Stück seit 5. September 2001 ununterbrochen.

Die Förderprogramme der Deutschen Stiftung Denkmalschutz umfassen neben Gebäuden auch technische Denkmale, archäologische Grabungen und historische Grünanlagen. Hilfen erhalten etwa private Denkmaleigentümer, Kommunen und Fördervereine.