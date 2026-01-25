Die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft unterstützt Überlebende nationalsozialistischer Verfolgung. Zum Gedenktag der Opfer des Nationalsozialismus lädt sie zum Augen-auf-Kinotag ein.

Berlin - Anlässlich des Tages des Gedenkens der Opfer des Nationalsozialismus am kommenden Dienstag lädt die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ) zum Augen-Auf-Kinotag in sechs deutschen Städten ein. Erwartet werden auf der zweitägigen Veranstaltung am Dienstag und Mittwoch rund 7.000 Besucherinnen und Besucher in Berlin, Dresden, Erfurt, Frankfurt am Main, Rostock und Stuttgart, wie die Stiftung mitteilte.

Unter dem Motto „Wann erhebe ich meine Stimme“ gibt es demnach neben Gesprächsrunden und Angeboten für Schulen auch den Kinder- und Jugendfilm „Das geheime Stockwerk“ zu sehen. Er spielt unter anderem in Berlin im Jahr 1938.

Ehrengast ist Überlebender eines Völkermordes

Ehrengast beim Abendprogramm des Kinotags in Berlin werde Christian Pfeil, Überlebender des Völkermordes an den Sinti und Roma, hieß es weiter. „Es ist sehr wichtig, dass junge Menschen in Europa die Möglichkeit haben, über den Holocaust zu lernen“, teilte er mit. „Es braucht die Gedenkstätten, Begegnungen, und auch Kunst und Kultur spielen eine wichtige Rolle in der Erinnerungsarbeit.“

Die EVZ feierte im Dezember ihr 25-jähriges Bestehen unter anderem mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Sie unterstützt unter anderem Überlebende nationalsozialistischer Verfolgung und fördert das Engagement ihrer Nachkommen.