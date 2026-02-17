Die australische Musikerin Tash Sultana verschiebt ihre Europa-Tour um ein Jahr. Was das für Ticketbesitzer in Deutschland bedeutet.

Köln - Die australische Singer-Songwriterin Tash Sultana verschiebt nach einer Stimmband-Blutung ihre für März geplante Europa-Tournee um ein Jahr. Betroffen davon sind auch mehrere Konzerte in Deutschland - unter anderem in Köln. „Es tut mir leid, euch mitteilen zu müssen, dass die schwierige Entscheidung getroffen wurde, diese Shows zu verschieben“, so die Musikerin in einem Statement.

Es sei in den vergangenen Monaten zu unvorhergesehenen Problemen mit ihrer Stimme gekommen. Die Ärzte hätten ihr dringend davon abgeraten, so kurz nach der Genesung eine Tournee in diesem Umfang zu absolvieren. Die für August geplanten Shows würden aber stattfinden.

Das einzige NRW-Konzert in Köln wurde vom 24. März 2026 auf 15. März 2027 verlegt. Weitere Konzerte waren in Hamburg, Berlin, Stuttgart, München und Frankfurt/Main geplant.

Tickets behalten weiterhin ihre volle Gültigkeit, hieß es. Wer an den neuen Terminen keine Zeit habe, könne sich den Kaufpreis über die jeweilige Vorverkaufsstelle rückerstatten lassen.