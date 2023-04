Gotha - Der Autor und Dramatiker Thomas Freyer erhält in diesem Jahr das Harald Gerlach-Literatur-Stipendium der Thüringer Kulturstiftung. Es ist mit 12.000 Euro dotiert, wie die Stiftung in Gotha mitteilte. Der in Gera geborene Freyer erhalte es für sein Theaterstück „Ajax Versuche“.

„Die Jury und das Kuratorium haben nach meiner Einschätzung eine sehr interessante Persönlichkeit und das vielversprechende Theaterstück „Ajax Versuche“ ausgesucht. In dem Stück sollen Fragen zu Krieg, Männlichkeit und Verschwörungserzählungen verknüpft werden“, erklärte Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) vor der für den 13. April geplanten Übergabe des Stipendiums in der Augustinerkirche in Gotha.

Nach Angaben von Hoff leben und arbeiten in Thüringen etwa 400 Autorinnen und Autoren. Literarische Vereine, Gesellschaften und Institutionen würden für ein lebendiges literarisches Klima sorgen.

Freyer wurde 1981 in Gera geboren und lebt nach Angaben der Stiftung heute in Berlin. Seine Bibliografie weise etwa 20 Stücke sowie Bearbeitungen verschiedener Stoffe aus, darunter auch Arbeiten für Kinder und Jugendliche. Beim Rowohlt Theaterverlag habe er als Autor seine verlegerische Heimat gefunden.

Im Theaterstück „Ajax Versuche“ werde die Geschichte einer kleinen Familie in einem Haus in einer Stadtrandsiedlung thematisiert. Im Mittelpunkt stehe eine Parallele zwischen dem griechischen Helden Ajax und dem sich immer weiter in Verschwörungsmythen verlierenden Familienvater.

Das nach dem Thüringer Autor Harald Gerlach (1940-2001) benannte Literaturstipendium gibt es seit 2008. Es wird jährlich durch die Thüringer Kulturstiftung vergeben. Autoren sollen mit seiner Hilfe die Möglichkeit haben, über ein Jahr intensiv an einem aktuellen Vorhaben zu arbeiten.