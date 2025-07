Insgesamt waren sechs Autos an dem Auffahrunfall beteiligt. (Symbolbild)

Harsum - Bei einem Unfall auf der Autobahn 7 bei Harsum (Landkreis Hildesheim) sind sieben Menschen verletzt worden, davon eine 38-Jährige schwer. Unter den Leichtverletzten waren zwei Kinder im Alter von sieben und neun Jahren, wie die Polizei mitteilte. Bis auf einen kamen alle Verletzten ins Krankenhaus.

Im stockenden Verkehr in einem Baustellenbereich mussten die Autos Polizeiangaben zufolge am Samstagnachmittag anhalten. Das bemerkte ein 26 Jahre alter Fahrer eines Kleinbusses zu spät und fuhr auf die vor ihm fahrenden Autos auf. Ein hinter ihm fahrender Transporter eines 63-Jährigen konnte ebenfalls nicht halten und fuhr auf den Kleinbus auf. Insgesamt waren laut Polizei sechs Autos an dem Auffahrunfall beteiligt.

Die Autobahn war einem Polizeisprecher zufolge in Richtung Süden für rund 1,5 Stunden voll gesperrt. Dann lief der Verkehr während der Aufräumarbeiten einspurig an der Unfallstelle vorbei. Es bildete sich ein Rückstau von rund 11 Kilometern.