Ein Auto missachtet ein Stoppschild und knallt ohne die Geschwindigkeit beim Abbiegen zu reduzieren auf ein anderes Auto. Alle vier Insassen verletzen sich, die Fahrerin auf der Hauptstraße schwer.

Bei einem Zusammenprall tragen alle vier Insassen der beiden beteiligten Autos Verletzungen davon. (Symbolbild)

Wilhelmshaven - Bei einem Zusammenprall zweier Autos in Wilhelmshaven haben sich alle vier Insassen verletzt, eine davon schwer. Am Mittwochabend kurz vor 22 Uhr missachtete ein wartepflichtiges Auto beim Einbiegen auf die Friedrich-Paffrath-Straße ein Stoppschild und kollidierte mit einem Auto, teilte die Polizei mit.

Das Fahrzeug auf der Hauptstraße wurde durch die Wucht des Zusammenpralls gegen einen Baum geschleudert, sodass die 49 Jahre alte Fahrerin eingeklemmt war und mit technischen Mitteln der Feuerwehr befreit werden musste. Sie kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Ihr 19-jähriger Sohn auf dem Beifahrersitz erlitt leichte Verletzungen.

Zeugenaussagen zufolge verringerte das unfallverursachende Fahrzeug die Geschwindigkeit im Kreuzungsbereich nicht. Zwei Brüder, 19 und 23 Jahre alt, saßen in diesem Auto und verletzten sich dabei leicht. Die beiden würden sich gegenseitig beschuldigen, gefahren zu sein. Ihre Oberbekleidung wurde sichergestellt, Ermittlungen laufen. Beide involvierten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.