Ein Schaden an der Oberleitung sorgt bis in den Morgen für Verspätungen und Ausfälle. Nun kann der Bahnhof wieder uneingeschränkt angefahren werden. Dennoch kann es zu Rückstaus kommen.

Am Hauptbahnhof Hannover mussten Bahnreisende sich in der Nacht auf Verspätungen und Ausfälle vorbereiten. (Symbolbild)

Hannover - Die Störung am Hannoveraner Hauptbahnhof ist behoben worden. Der Bahnhof kann nun wieder uneingeschränkt angefahren werden, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn mitteilte. Dennoch könne es durch Rückstaus noch zu Verspätungen kommen.

Am Hannoveraner Hauptbahnhof musste am frühen Montagmorgen und in der Nacht mit erheblichen Verspätungen und Zugausfällen gerechnet werden. Ein Schaden an der Oberleitung sorgte dafür, dass der Bahnhof seit dem späten Sonntagabend nicht oder nur eingeschränkt angefahren werden konnte, wie die Eisenbahngesellschaft Metronom mitteilte.