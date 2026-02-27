Nach einer Störung der Energieversorgung sind mehrere Autobahntunnel bei Dresden gesperrt. Wann die Probleme auf der A17 behoben sein werden, ist noch unklar.

Wegen einer technischen Störung sind mehrere Tunnel auf der Autobahn 17 bei Dresden gesperrt. (Symbolbild)

Dresden - Technische Probleme in mehreren Tunneln sorgen für eine Sperrung auf der Autobahn 17 (Dresden-Prag). Die Hauptenergieversorgung der Tunnelkette Coschütz, Dölzschen und Altfranken sei gestört, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Deswegen seien die Tunnel in beide Fahrtrichtungen gesperrt, der Verkehr werde umgeleitet.

Ein Back-up-System habe dafür gesorgt, dass die Autos sicher die Tunnel verlassen konnten. „Wann die Öffnung der Tunnel erfolgen wird, ist derzeit nicht bekannt. Wir informieren, sobald dazu weitere Informationen vorliegen.“