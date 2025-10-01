Falkenberg - Nachdem ein Zug im Bahnhof von Falkenberg entgleist ist, gibt es im Regionalverkehr in Brandenburg Beeinträchtigungen. Die Züge der Linie RE4 zwischen Falkenberg (Landkreis Elbe-Elster) und Oehna (Landkreis Teltow-Fläming) fallen in beide Richtungen ganztägig aus, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Es gebe einen Ersatzverkehr mit Bussen. Die Zuglinien RB43 und RB49 fahren in Falkenberg ausweichend über den oberen Bahnhof, wie es hieß.

In der Nacht zum Dienstag war nach Bahnangaben ein leerer Personenzug im unteren Bahnhof von Falkenberg entgleist. Menschen wurden demnach nicht verletzt. Es seien Schäden an den Gleisen entstanden, die noch begutachtet werden müssen.