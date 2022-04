Strafmaß gegen Boris Becker wird verkündet

Eine Jury hat den deutschen Ex-Tennisstar Boris Becker in 4 von 24 Anklagepunkten schuldig gesprochen. Aber welche Folgen hat das? Die Sitzung zur Verkündung des Strafmaßes hat begonnen.

Boris Becker lebt seit Jahren in London.

London - In London hat am Freitag die Gerichtssitzung begonnen, in der das Strafmaß gegen Ex-Tennisstar Boris Becker verkündet wird. Zunächst hatte noch einmal die Vertreterin der Anklage das Wort, bevor später Richterin Deborah Taylor ihre Entscheidung mitteilt.

Becker droht lange Haft, die Höchststrafe beträgt sieben Jahre. Aber auch eine Bewährungsstrafe ist möglich. Gegen das Urteil kann der 54-Jährige Rechtsmittel einlegen.

Am Gerichtshof Southwark Crown Court herrschte zur Entscheidung großer Andrang. Die Sitzung wurde deshalb in einen deutlich größeren Saal verlegt.

Becker war 2017 gerichtlich für zahlungsunfähig erklärt worden und musste daraufhin sein Vermögen offenlegen. Dennoch verschwieg er mehrere Besitztümer. Eine Jury sprach den dreifachen Wimbledon-Sieger deshalb vor drei Wochen schuldig. Die Laienrichter gelangten zu der Ansicht, dass Becker den Besitz einer Immobilie in seinem Heimatort Leimen verschleierte, unerlaubterweise hohe Summen auf andere Konten überwies und Anteile an einer Firma für künstliche Intelligenz verschwieg.