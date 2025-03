In der neuen Woche beginnen an mehreren Orten Bauarbeiten, die mit Straßensperrungen verbunden sind. (Archivbild)

Halberstadt/Magdeburg - Autofahrerinnen und Autofahrer in Sachsen-Anhalt müssen sich in den kommenden Tagen und Wochen auf eine Reihe neuer Baustellen und Sperrungen einstellen. Am Montag beginnen an der B 71 im Landkreis Börde unweit der A14-Anschlussstelle Dahlenwarsleben planmäßige Sanierungsarbeiten. Die Fahrbahn wird auf knapp einem Kilometer von Grund auf erneuert, wie das Verkehrsministerium in Magdeburg mitteilte.

Außerdem wird eine Brücke aus dem Jahr 1900 ersetzt. Alles zusammen soll etwa 1,8 Millionen Euro kosten. Für die Arbeiten bleibt der B 71-Abschnitt voraussichtlich bis Mitte November voll gesperrt. Es gibt eine Umleitung.

Straße droht einzubrechen - Vollsperrung auf der B245a

Wer im Landkreis Börde auf der B245a unterwegs ist, muss sich ab Mittwoch auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Nördlich von Barneberg wird die Straße bis auf Weiteres gesperrt, denn die Straße droht stellenweise einzubrechen. Eine Verbindung zwischen zwei Tagebaurestlöcher ist Untersuchungen zufolge marode. Auch dort gibt es eine Umleitung.

Ortsdurchfahrt Halberstadt - Letzter Abschnitt wird saniert

In Halberstadt wird ab Montag der letzte Sanierungsabschnitt der Ortsdurchfahrt der Landesstraße 83 in Angriff genommen. Auf einer Länge von 320 Metern wird die Fahrbahndecke erneuert, eine Vollsperrung ist nicht zu vermeiden, wie das Verkehrsministerium mitteilte. Knapp 440 000 Euro würden investiert. Am 2. Mai soll alles fertig sein.

Neue Brücke für den Radweg an der B246a

Bis Ende Juli entsteht zwischen Schönebeck und Plötzky im Salzlandkreis eine neue Brücke für den Radweg entlang der Bundesstraße 246a. Rund 330.000 Euro werden in den Bau über den Elbenauer Landgraben investiert, so das Ministerium.

Die bisherige Gewölbebrücke aus der Zeit um 1880 habe aus wirtschaftlichen Grünen nicht instand gesetzt werden können. Bis zur geplanten Fertigstellung Ende Juli könne der Radweg nicht genutzt werden. Die Alternativroute soll über Grünewalde und Elbenau führen.