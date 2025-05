Ein schwerer Zusammenstoß zwischen einem Mann und einer Straßenbahn legt Teile des Nahverkehrs in Halle lahm. Der Verletzte kommt ins Krankenhaus – die Ermittlungen laufen.

Straßenbahn erfasst Mann in Halle und verletzt ihn schwer

In Halle ist ein Mann bei einem Unfall mit einer Straßenbahn schwer verletzt worden. (Archivbild)

Halle - Bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn im Süden von Halle ist ein Mann schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Wie es zu dem Unfall am Montagnachmittag kam, war zunächst unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Aufgrund des Vorfalls kommt es derzeit zu Verkehrseinschränkungen im Straßenbahnverkehr. Einige Linien der Halleschen Verkehrs-AG (HAVAG) werden umgeleitet. Zuvor hatte die „Mitteldeutsche Zeitung“ berichtet.